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Ухилянт заховався в інструментах за $8 тис., щоб виїхати до Молдови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ухилянт заховався в інструментах за $8 тис., щоб виїхати до Молдови
Порушників затримали на кордоні
фото: ДПСУ

Водіям, які організували незаконний маршрут перевезення ухилянтів за кордон, повідомлено про підозру

Правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Оперативники відділу внутрішньої безпеки Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку.

Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови.

Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.

На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників
На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників
фото: ДПСУ

Повідомляється, що водії влаштували цілий бізнес, підшуковуючи «клієнтів» через месенджери.

«Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрили 52-річну жительку Київщини, яка за грошову винагороду обіцяла «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації

Раніше ми писали,  що посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря.

За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.

Також ми писали,  що повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України

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Теги: кордон Держприкордонслужба ухилянти військовозобов'язаний

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Суспільство

Ухилянт заховався в інструментах за $8 тис., щоб виїхати до Молдови
Ухилянт заховався в інструментах за $8 тис., щоб виїхати до Молдови
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