Ухилянт заховався в інструментах за $8 тис., щоб виїхати до Молдови

Водіям, які організували незаконний маршрут перевезення ухилянтів за кордон, повідомлено про підозру

Правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Оперативники відділу внутрішньої безпеки Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку.

Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови.

Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.

На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників фото: ДПСУ

Повідомляється, що водії влаштували цілий бізнес, підшуковуючи «клієнтів» через месенджери.

«Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря.

За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.

Також ми писали, що повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України