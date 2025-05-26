Трагедія в горах: двоє чоловіків замерзли біля кордону

Один із загиблих – мешканець Львівської області, інший – Донеччини

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих – мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший – житель Донецької області 1992 року народження.

За попередніми даними, другий чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон.З його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон. «Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено», – йдеться в заяві.

При первинному огляді тіл слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тривають необхідні експертизи.

За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, за інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який організував незаконний бізнес з «вирішення» питань щодо звільнення з військової служби та нелегального виїзду за кордон за значні суми грошей. Попри попереднє затримання за аналогічні оборудки, зловмисник продовжив свою кримінальну діяльність, вдаючись до конспірації.

Раніше прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець «робив діагнози» військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби.

До слова, надвечір 6 травня один із нарядів відділу «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі.