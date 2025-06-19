Бізнес на ухилянтах. ДБР викрило масштабну оборудку за участі посадовців Голосіївського РТЦК 

ДБР завершило розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних

Слідчі встановили, що оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам осіб

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове слідство щодо трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, колишнього голови військово-лікарської комісії та двох цивільних осіб, які організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу Бюро.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, обвинувальний акт вже скеровано до суду. Зазначається, що організатором схеми був цивільний посередник, який підшуковував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх посадовцям РТЦК. Учасники злочинної групи виготовляли фіктивні військово-облікові документи про непридатність до служби та виключення з військового обліку. Вартість «пакета послуг» становила від $2 тис. до $15 тис.

У ДБР зазначили, що попри те, що колишный голова військово-лікарської комісії вже був відсторонений від посади через аналогічні правопорушення, він продовжував впливати на ухвалення рішень щодо військовозобов’язаних.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці вилучили понад $1,2 млн доларів та 45 тис. євро готівкою. Також було вилучено 11 автомобілів преміумкласу орієнтовною вартістю близько $100 тис. кожен. У розпорядження слідчих потрапили документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Обшук у одного з фігурантів справи фото: Державне бюро розслідувань

Ковдра зі 100-доларових купюр, вилучених під час одного з обшуків фото: Державне бюро розслідувань

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою фото: Державне бюро розслідувань

За даними ДБР, оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам осіб фото: Державне бюро розслідувань

Слідчі встановили, що оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам осіб. У межах розслідування перевірено документи понад 4 тис. виключених з обліку військовозобов’язаних. Вже понад 500 з них поновлені на обліку, триває процедура поновлення ще щонайменше 1 тисячі чоловіків.

Фігуранти справи обвинувачуються за такими статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1, одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368), (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361). Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині викрито злочинну схему заволодіння близько 11,5 млн грн з фонду грошового забезпечення військовослужбовців Нацгвардії. Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам за інкримінованими статтями загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.