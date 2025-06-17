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У Запоріжжі ректорат вишу продав ухилянтам майже 3 тис. аспірантських посвідчень

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У Запоріжжі ректорат вишу продав ухилянтам майже 3 тис. аспірантських посвідчень
У Запоріжжі викрито ректорат вишу, який продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів
фото: СБУ

За схемою ухилення від мобілізації підозрювані «заробили» понад $17 млн. грн. Підозру отримали дев’ятеро працівників університету
 
 
 

У Запоріжжі ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. У прифронтовому місті весь ректорат одного з університетів продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція викрили ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу. Крім головного фігуранта, у схемі були задіяні 8 його підлеглих. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

СБУ та Нацполіція заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації
СБУ та Нацполіція заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації
фото: СБУ

За матеріалами справи, лише з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти «заробили» на ухилянтах понад $17 млн. грн. Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять. Цією «схемою» скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого «оформлення» становила до $5 тис. дол. готівкою з однієї особи. Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже $20 тис. грн Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

Підозрювані продавали фейкові документи для відстрочки від мобілізації
Підозрювані продавали фейкові документи для відстрочки від мобілізації
фото: СБУ

На підставі зібраних доказів ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);
  • ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
  • ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Харкові завідувачку жіночої консультації поліклініки №24 визнали винною у сприянні ухиленню від мобілізації. Київський районний суд Харкова засудив її до п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Втім, медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. 

Нагадаємо, в Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації. 

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

 

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Теги: СБУ ВНЗ ухилянти

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