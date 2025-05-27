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Жінка вдалася до нестандартного ходу, щоб врятувати родича від мобілізації – тепер її чекає суд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Жінка вдалася до нестандартного ходу, щоб врятувати родича від мобілізації – тепер її чекає суд
фото з відкритих джерел

За фейкуве мінування будівлі ТЦК та СП жінці загрожує до восьми років ув'язнення

На Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що до відділення поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції зателефонувала жінка та повідомила про підготовку вибуху в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За вказаною у повідомленні адресою негайно прибули правоохоронці, які обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухових предметів виявлено не було.

Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня. Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади.

Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича. Правоохоронці повідомили їй про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, повідомлено про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюється, що 57-річна педагогиня, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пообіцяла організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.

До слова, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.

Також ми писали, суд визнав винним жмеринчанина в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Прокурор довів, що 42-річний обвинувачений перебував на військовому обліку, за станом здоров’я придатний для проходження військової служби та не має правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Однак, чоловік в період воєнного стану відмовився від отримання повістки та проходження військової служби.

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Теги: Одещина замінування поліція ухилянти ТЦК

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