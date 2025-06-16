Скільки водіїв цьогоріч втратили права через ухилення від мобілізації: статистика

Від початку року у судах розглядалось декілька десятків справ про позбавлення водійських прав у ухилянтів

Феміда вперше задовольнила позов ТЦК, позбавивши водія можливості кермувати авто, у січні 2025 року

Девʼять водіїв втратили право кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Від початку 2025 року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку. У січні 2025 року Феміда вперше задовольнила позов територіального центру комплектування та позбавила водія можливості кермувати авто. Водії будуть обмежені у праві керування транспортними засобами доки не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Кількість справ щодо обмеження водійських прав інфографіка: «Опендатабот»

Зазначимо, від початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тис. проваджень за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, що за інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи.

Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб. Про це йдеться у статті «Главкома» «Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми».

Зауважимо, що четвертий рік в Україні триває загальна мобілізація до війська. За оцінками президента Володимира Зеленського і головнокомандувача Олександра Сирського, щомісячна потреба у поповненні ЗСУ свіжими рекрутами складає близько 30 тис. осіб. Крім цього, в Україні за відмову воювати передбачена кримінальна відповідальність (стаття 336 Кримінального кодексу) – від трьох до п’яти років в’язниці.