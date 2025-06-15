У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала

Медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки

У Харкові завідувачку жіночої консультації поліклініки №24 визнали винною у сприянні ухиленню від мобілізації. Київський районний суд Харкова засудив її до п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Втім, медикиню звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Як інформує «Главком», про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Як зазначено, жінка допомогла реалізувати схему, яка мала дозволити чоловікові уникнути мобілізації, оформивши на нього фіктивне батьківство. Для цього вона відшукала вагітну пацієнтку, яка погодилась записати в графі «батько дитини» стороннього чоловіка. Йому бракувало лише однієї дитини для отримання статусу багатодітного батька, що дає законні підстави для відстрочки від призову.

За даними слідства, чоловік звернувся з проханням до своєї матері, а вона вже вийшла на лікарку. Медикиня, у свою чергу, переконувала вагітну, застосовуючи психологічний тиск. Жінці пропонували грошову винагороду та обіцяли допомагати з утриманням дитини.

Під час слідства завідувачка жіночої консультації визнала свою провину та уклала угоду зі слідством, що стало пом’якшуючим фактором при винесенні вироку.

Нагадаємо, в Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.