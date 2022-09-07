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ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники
Виробничі потужності випускали «підробки» всесвітньо відомих брендів цигарок
Державне бюро розслідувань

Фабрика працювала в приміщенні, яке належить родині ексзаступника голови місцевої ОДА

Працівники Державного бюро розслідувань у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Підприємство» було виявлено в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів.

«Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення «на папері» було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету», – йдеться в повідомленні.

ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники фото 1

Зазначається, що виробничі потужності випускали «підробки» всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала чотири тисячі сигарет на хвилину. Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС.

У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівниками Державного бюро розслідувань виявлено і вилучено печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку, готівкові кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 172 тис. євро, 140 тис. доларів США, біля 500 тис. гривень, а також готову до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок.

ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники фото 2

Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів. Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК України).

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ патріарх Кирило заробив мільярди на цигарковому бізнесі.

Теги: Дніпро тютюнові вироби розслідування ДБР

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