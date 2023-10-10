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Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ
фото: glavcom.ua

До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб

У цьому році Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Про це повідомляє пресцентр відомства.

До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

«У межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн. Фігуранти і учасники цих схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Останні приклади роботи ДБР з протидії зловживанням у терцентрах комплектування та військово-лікарських комісій:

  • ДБР завершило розслідування стосовно військкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого;
  • ДБР встановило, що колишній військком Запорізької області організовував фальшиві операції для «ухилянтів»;
  • у Вінниці ДБР викрило посадовців міського ТЦК, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон;
  • в Одесі ДБР викрило злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їх родичам;
  • ДБР оперативно розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих працівниками військкомату Тернополя.
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ фото 1

Нагадаємо, також нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому ймовірні співробітники Тернопільського ТЦК силоміць затримують чоловіка і «пакують» у мікроавтобус. Тернопільський ЦК проводить службову перевірку.

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Теги: кримінал війна військомат розслідування ДБР

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