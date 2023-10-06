Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат

Військком розповів, в якому випадку повістка вважається врученою

Загальна мобілізація в Україні продовжується, і повістки військовозобов’язані чоловіки можуть знайти у своїх поштових скриньках. Чи зобов’язані вони в цьому випадку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК), розповідає речник Полтавського обласного військкомату майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що мобілізація – це державний процес, до якого підключено органи місцевого самоврядування для ведення початкового військового обліку.

«Вказані посадові особи в цих органах на запит ТЦК розносять повістки, підписані начальником терцентру комплектування», – роз’яснив Істомін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ТЦК підкреслив, що повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресована .

«Залишена в поштовій скриньці, передана через родичів, сусідів тощо, повістка не має юридичної сили», – підкреслив співробітник військкомату.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Також ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.