Працівники військкомату побили мобілізованих у Тернополі: відкрито провадження (відео)

Співробітникам ТЦК загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі

У Тернополі працівники територіального центру комплектування (ТЦК) побили двох громадян. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі місцевому виданню «20 хвилин».

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Мережею поширилося відео побиття чоловіків співробітниками Тернопільського ТЦК. За даними видання, Державне бюро розслідувань (ДБР) внесло відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Згодом Шевченко підтверила відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. За її словами, йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає від восьми до 12 років позбавлення волі.

На це відео вже відреагував і міський голова: «Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші «окремі» працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими».

Мер також закликав тернополян повідомляти про випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів у військову прокуратуру та поліцію.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому ймовірні співробітники Тернопільського ТЦК силоміць затримують чоловіка і «пакують» у мікроавтобус. Тернопільський ЦК проводить службову перевірку.