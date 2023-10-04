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ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
Речниця військкомату нагадала, що армії потрібні спеціалісти різних галузей
фото з відкритих джерел

Деякі чоловіки вже отримували повістку, проходили комісію, однак на службу їх не забрали 

Серед військовозобов’язаних є такі, хто вже отримував повістку, пройшов військово-лікарську комісію, але їх не мобілізували, незважаючи на відсутність права на відстрочку. Через деякий час такі особи можуть отримати повістку повторно, розповіла речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Відповідно до законодавства нашої країни, уточнювати облікові дані в ТЦК необхідно упродовж 7 днів після будь-яких змін, однак не рідше, ніж раз на 5 років.

Рішення військово-лікарської комісії про стан здоров'я дійсне протягом року, при цьому деякі види відстрочки також надаються на певний термін. Наприклад, для навчання це рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують відповідні підстави для установи.

Таким чином, повістки можуть вручати повторно:

  • якщо ВЛК проходили понад рік тому;
  • для перевірки облікових даних;
  • для перевірки даних про заброньованого працівника;
  • для перевірки обставин на відстрочку;
  • для мобілізації.

Речниця Черкаського ТЦК роз’яснила, що повістки для уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків.

«Це люди, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані – можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб», – розповіла Кривошея.

Крім того, додала посадовиця, варто розуміти, що армії потрібні спеціалісти різних галузей. Якщо хтось приходив у ТЦК і його тоді не мобілізували, то, за необхідності, особу можуть повторно викликати для уточнення облікових даних, стану здоров'я або для комплектування підрозділів необхідними спеціалістами.

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Теги: військомат повістка мобілізація

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