У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував

У місцевому ТЦК натякнули на неоднозначність ситуації

У Тернополі територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить службову перевірку через відео, на якому військові серед міста силоміць «пакують» чоловіка в мікроавтобус. Про це повідомляє Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та місцеве ЗМІ «20 хвилин».

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Так у мережі було опубліковано відео, на якому ймовірно співробітники Тернопільського ТЦК, силоміць затримують чоловіка. Декілька людей у формі «запакували» його в мікроавтобус.

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У місцевому ТЦК у дописі на сторінці у Facebook натякнули на неоднозначність ситуації, і що причиною затримання чоловіка нібито були словесні образи та зухвалість з боку громадян щодо співробітників центру комплектування, а також завдання удару військовослужбовцю.

«Для з’ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів», – заявили в центрі.

Водночас в ТЦК зазначили, що оповіщення громадян проводять військові з бойовим досвідом, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

«Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, яка встановлює ступень придатності до проходження військової служби», – додали в центрі.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Також ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.