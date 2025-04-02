«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
Зловмисники масово розсилають повідомлення з проханням підписати петицію
Шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх страв України.
Як працює схема?
Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.
Як розпізнати шахрайський сайт?
Перше правило – перевіряйте URL-адресу сайту. У шахраїв вона буде містити зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний. Підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.
Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення?
- Не переходьте за посиланням
- Не вводьте особисті дані
- Перевіряйте офіційні джерела
- Повідомляйте про такі випадки кіберполіції
За даними кіберполіції України, шахрайство через фейкові посилання є однією з найпоширеніших кіберзагроз. У 2024 році було зафіксовано понад 12 тисяч випадків викрадення даних через фішингові сайти.
Нагадаємо, «Громадський активіст» через афери привласнив три квартири у Києві. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 48-річного киянина, який, використовуючи підроблені документи та видаючи себе за родича померлих власників, успадкував три квартири у столиці.
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