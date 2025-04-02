Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію
фото ілюстративне

Зловмисники масово розсилають повідомлення з проханням підписати петицію

Шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх страв України.

Як працює схема?

Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.

Як розпізнати шахрайський сайт?

Перше правило – перевіряйте URL-адресу сайту. У шахраїв вона буде містити зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний. Підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.

Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення?

  • Не переходьте за посиланням
  • Не вводьте особисті дані
  • Перевіряйте офіційні джерела
  • Повідомляйте про такі випадки кіберполіції

За даними кіберполіції України, шахрайство через фейкові посилання є однією з найпоширеніших кіберзагроз. У 2024 році було зафіксовано понад 12 тисяч випадків викрадення даних через фішингові сайти.

Нагадаємо, «Громадський активіст» через афери привласнив три квартири у Києві. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 48-річного киянина, який, використовуючи підроблені документи та видаючи себе за родича померлих власників, успадкував три квартири у столиці.

Читайте також:

Теги: шахрайство петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
Вчора, 12:24
Петицію має розглянути Володимир Зеленський
Легалізація викрадених земель. Петиція про ветування закону набрала необхідну кількість голосів
28 березня, 10:31
Як відомо, 18 березня невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі в Лас-Вегасі
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних
19 березня, 15:58
Злодієві захотілося скуштувати сальця
На Чернігівщині злодій вкрав у священника сало, а потім розкаявся і повернув
15 березня, 20:34
Зловмисник, перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, за допомогою онлайн-платформи організував схему з продажу неіснуючих дров
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
11 березня, 14:33
Сама Ядерная наразі ніяк не коментує гучний скандал
Їздила на метро під час марафону. Російська бігунка погоріла на феєричному шахрайстві
11 березня, 12:34
Згідно із документами, діти у США могли отримувати кредити
Відомство Маска з'ясувало, що дітям у США видали кредити на $312 млн
10 березня, 17:51
Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
5 березня, 15:30
Депутатка Київради Вікторія Муха
Як столиця вшановує загиблих героїв. Депутатка Вікторія Муха – про нові правила і принципи київ
5 березня, 12:00

Кримінал

«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
118K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
73K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
21K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua