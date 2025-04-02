«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему

Зловмисники масово розсилають повідомлення з проханням підписати петицію

Шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх страв України.

Як працює схема?

Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.

Як розпізнати шахрайський сайт?

Перше правило – перевіряйте URL-адресу сайту. У шахраїв вона буде містити зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний. Підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери.

Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення?

Не переходьте за посиланням

Не вводьте особисті дані

Перевіряйте офіційні джерела

Повідомляйте про такі випадки кіберполіції

За даними кіберполіції України, шахрайство через фейкові посилання є однією з найпоширеніших кіберзагроз. У 2024 році було зафіксовано понад 12 тисяч випадків викрадення даних через фішингові сайти.

Нагадаємо, «Громадський активіст» через афери привласнив три квартири у Києві. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 48-річного киянина, який, використовуючи підроблені документи та видаючи себе за родича померлих власників, успадкував три квартири у столиці.