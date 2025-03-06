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Захист від шахраїв: Київ оцифрував документи з архіву бюро технічної інвентаризації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захист від шахраїв: Київ оцифрував документи з архіву бюро технічної інвентаризації
Оцифровка старовинних карт на Київщині
фото: Київська обласна військова адміністрація

Директор департаменту комунальної власності КМДА: Цифровізація архівів дала змогу зберегти унікальну інформацію щодо об’єктів міста

Більше 80 мільйонів оцифрованих сторінок з архівів бюро технічної інвентаризації (БТІ) отримали офіційний статус завдяки накладенню на них електронного цифрового підпису. Тепер ці документи мають таку ж юридичну силу, як паперові, і не можуть бути підроблені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директора департаменту комунальної власності КМДА Андрія Гудзя.

«Коли ми кажемо про цифровізацію та офіційний статус документів, ми насамперед наголошуємо на безпеці. Тепер ці документи мають однаковий статус із паперовими і, на відміну від них, захищені від підробки та знищення. За час воєнних дій в Україні втрачено багато архівів, і наразі ніхто не може назвати їх реальну кількість. Водночас у Києві не втрачений жоден документ. Ба більше, у столиці оцифрували левову частку документів та зробили все для їх дублювання та збереження за всіма сучасними нормами безпеки», – заявив Андрій Гудзь.

За словами директора департаменту, цифровізація архівів дала змогу зберегти унікальну інформацію та документи щодо об’єктів міста, зокрема об'єктів історичної та культурної спадщини, й автоматизувати роботу з відповідними документами БТІ. Завдяки реалізації низки заходів створюється єдина електронна база даних об’єктів нерухомості Києва. Це дає змогу не тільки упорядкувати облік і зберігання фонду документів та захищати їх від катаклізмів, диверсій та наслідків бойових дій, а й суттєво підвищує якість електронних копій, віддалений контрольований доступ, швидкість надання послуг громадянам.

«Наразі проєкт – на фінішному етапі. Протягом 2025–2027 років заплановано завершити створення електронної бази об’єктів нерухомості Києва шляхом оцифрування 30 тисяч справ щодо оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, що зберігаються в Департаменті. А також забезпечити введення в експлуатацію, модернізацію та інтеграцію електронної бази даних», – підкреслив Андрій Гудзь.

Нагадаємо, у Києві з'явився Портал послуг. На ньому будуть зібрані всі головні міські сервіси: від дозволів для бізнесу до реабілітаційних послуг та оформлення матеріальної допомоги. Завдяки цьому проєкту жителі столиці мають доступ до основних муніципальних програм. Портал послуг стає розширенням екосистеми «Київ Цифровий», яка включає мобільний застосунок, систему оплати проїзду, відкриті дашборди міста і чисельні оцифровані сервіси.

До слова,  електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію». Зазначається, що уряд підтримав оновлення, яке дозволить відправляти сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію». Над сервісом працюють Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я.

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Теги: документи Київ нерухомість

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