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Їздила на метро під час марафону. Російська бігунка погоріла на феєричному шахрайстві

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Їздила на метро під час марафону. Російська бігунка погоріла на феєричному шахрайстві
Сама Ядерная наразі ніяк не коментує гучний скандал

Організатори Токійського марафону з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут

Участь російської бігунка Дарьї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві. Про це повідомляє «Главком».

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.

Це відкриття спонукало до аналізу її виступів на інших марафонах за останні три роки – у Бостоні, Нью-Йорку, Берліні, Лондоні та Чикаго. Попередні дані стверджують, шо мало місце систематичне читерство: на всіх перегонах, за винятком Бостонського марафону, вона, ймовірно, скорочувала дистанцію на 8-12 кілометрів, постійно покращуючи свої результати. Очевидно, маршрут вона прораховувала заздалегідь, використовуючи телефон для навігації.

Особливо показовим виявився Берлінський марафон, де Ядерная, скоріш за все, подолала частину маршруту за допомогою метро.

Колишній тренер Ядерної підтвердив факти шахрайства та зізнався, що припинив співпрацю з нею після її участі у Берлінському марафоні.

Нинішній тренер росіянки Володимир Кузьмін, який працював із Ядероною онлайн, також розірвав з нею контракт.

«Співпрацю припинено. Віри у справедливий результат немає», – заявив Кузьмін.

Сама Ядерная наразі ніяк не коментує гучний скандал. 

Цікаво, що вона є авторкою книги англійською мовою: «Бігти повільно і спокійно: виграти гонку з останнього місця. Від 700 м до марафону за 9 місяців».

Нагадаємо, колишній канадський сноубордист Райан Веддінг потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР.

Веддінг виступав за Канаду на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де посів 24-е місце у паралельному гігантському слаломі.

У 2010 році його заарештували і дали йому чотири роки в'язниці за продаж наркотиків.

Тепер же колишнього сноубордиста звинувачують в організації цілої мережі з продажу кокаїну (йдеться про десятки тонн) з Колумбії до США та Канади, а також в організації щонайменше трьох вбивств та однієї спроби вбивства.

За будь-яку інформацію про Веддінга, яка призведе до його арешту, ФБР обіцяє нагороду в $10 мільйонів.

Повідомляється, що зараз, найімовірніше, 43-річний Веддінг проживає в Мексиці.

Теги: марафон шахрайство

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