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Легалізація викрадених земель. Петиція про ветування закону набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Легалізація викрадених земель. Петиція про ветування закону набрала необхідну кількість голосів
Петицію має розглянути Володимир Зеленський
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Закон обмежує термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна повернути у державну та комунальну власність

Петиція до президента України з вимогою ветувати законопроєкт №12089 про посилення захисту прав добросовісного набувача набрала необхідну кількість голосів. Тепер звернення має розглянути Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту законопроєкту.

На цей час петиція набрала понад 25 тис. голосів. Її ініціатором став колишній мер Глухова, бізнесмен Мішель Терещенко.

Як відомо, 20 лютого правовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання скандальний проєкт №12089. Законодавча ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки. Це означає: щойно парламент підтримає цей проєкт, а президент підпише – такі оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, узаконять.

Якщо 10-річний строк дерибану ще не минув, то перед тим, як позиватися до суду аби врятувати майно, з державного чи місцевого бюджету треба буде покласти на депозит вартість майна, яке громада чи держава захоче повернути.

Таким чином той, хто заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з набутим майном, яке взагалі не могло бути в обігу, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так, а програє держава.

Вже 12 березня Верховна рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.

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Теги: Володимир Зеленський законопроєкт петиція

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