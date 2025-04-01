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Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
фото з відкритих джерел

ЦПД попереджає: Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів

В Instagram з'явилася нова шахрайська схема із використанням образливих коментарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що невідомий акаунт залишає агресивні коментарі під дописами користувачів соцмережі, а в описі свого закритого профілю вказує посилання – нібито на Telegram-канал або інший ресурс із «додатковою інформацією» про себе.

Після переходу за таким посиланням користувачів перекидає на фішингову сторінку. У результаті зловмисники отримують повний доступ до їхніх особистих даних: логінів, паролів, номерів телефонів та іншої особистої інформації.

«Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів. Блокуйте акаунти, які залишають подібні коментарі, і не вводьте свої дані на сторонніх сайтах», – попереджає ЦПД.

Нагадаємо, що у Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів. Вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти. При відкритті відео з’являється помилка із запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра.  

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Теги: шахрайство Instagram Центр протидії дезінформації

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