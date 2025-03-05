Головна Країна Політика
search button user button menu button

Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна
фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Шмигаль: Наразі в міжнародному праві немає правових підстав для заборони музики за мовною ознакою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію про блокування на території України російськомовних пісень зі стримінгових платформ Apple Music, Spotify тощо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Кабміну.

У петиції пояснювалося, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання, містити елементи російської пропаганди та є продуктом, споживання якого фінансує країну-агресора.

Також наголошується на негативному впливі, який пісні російською можуть мати на молодь: «У сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності. Заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління».

Тож Кабміну пропонували запровадити вимоги до стримінгових платформ щодо їхнього контенту на території України або через регуляторні органи зобов’язати їх не надавати доступ до російськомовної музики.

У відповіді на петицію прем’єр вказав, що наразі в міжнародному праві, українському законодавстві та правилах мовлення іноземних платформ немає правових підстав для заборони музики за мовною ознакою.

Однак він визнав, що для інформаційної та національної безпеки України потрібно удосконалити законодавство для обмеження вільного поширення російського контенту. У Європі для цього вже діють Акти про цифрові послуги та про цифрові ринки, а над створенням їхніх українських аналогів уже працює уряд.

Шмигаль також доручив Міністерству культури, Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції додатково опрацювати питання про блокування російськомовної музики та поінформувати про це авторів петиції.

Нагадаємо, петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тис. голосів за три дні. Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Станом на четвер, 20 лютого, її підписали вже майже 28 тис. користувачів.

Автор і підписанти петиції просять у уряду заборони пісень російською мовою на таких стримінгових платформах як Apple Music, Spotify тощо. Також вимагають запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони та проводити інформаційні кампанії, що популяризують українську музику.

Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна, що спричинило неабиякий резонанс у суспільстві.

Раніше на сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції.

Нагадаємо, в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

До слова, Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова, заявив, що наразі немає підстав для їх застосування. 

Читайте також:

Теги: міністр музика Apple послуги петиція молодь Денис Шмигаль блокування обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курорти Болгарії будуть цього року суттєво дорожими
Літо на курортах Болгарії: скільки коштуватиме ніч у готелі
Сьогодні, 08:52
У кав`ярнях Канади подають «канадіано» замість «американо»
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
27 лютого, 13:15
Премʼєр: До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
25 лютого, 19:02
Німці відомі своєю заощадливістю, і ретельно підраховують витрати
Скільки коштує місяць життя у Німеччині: оновлені дані
18 лютого, 18:35
«Укренерго» спрямує отриманий дохід з тарифу на диспетчерське управління у 2023-2024 роках для погашення заборгованості
«Укренерго» зменшуватиме проблему боргів в енергетиці
11 лютого, 18:10
Напруження у відношеннях давніх знайомих Ільхама Алієва та Володимира Путіна досягло давно не баченого градусу
Як Алієв послав Путіна. Чи втратить Кремль союзника?
10 лютого, 21:00
Данські активісти пропонують купити Каліфорнію у відповідь на заяви Трампа
Данія хоче викупити Каліфорнію у США за допомогою Lego
10 лютого, 20:05
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
10 лютого, 19:43
Трамп збирається завершити війну РФ проти України, але гарантії безпеки на Європі, каже Волц
Радник Трампа зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки для України
9 лютого, 19:44

Політика

Єрмак поговорив з радником Трампа після припинення надання розвідданих Україні
Єрмак поговорив з радником Трампа після припинення надання розвідданих Україні
Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му
Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
Мінкульт оновив умови отримання дозволів для митців на виїзд за кордон
Мінкульт оновив умови отримання дозволів для митців на виїзд за кордон
Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради: подробиці
Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради: подробиці
Україна готова до зупинки військової допомоги від США – Зеленський
Україна готова до зупинки військової допомоги від США – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
156K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
26K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
25K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
14K
Комбриг Третьої штурмової Білецький про весняно-літню кампанію: У росіян, мʼяко кажучи, не все добре

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua