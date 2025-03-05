Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь

Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна

Шмигаль: Наразі в міжнародному праві немає правових підстав для заборони музики за мовною ознакою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію про блокування на території України російськомовних пісень зі стримінгових платформ Apple Music, Spotify тощо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Кабміну.

У петиції пояснювалося, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання, містити елементи російської пропаганди та є продуктом, споживання якого фінансує країну-агресора.

Також наголошується на негативному впливі, який пісні російською можуть мати на молодь: «У сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності. Заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління».

Тож Кабміну пропонували запровадити вимоги до стримінгових платформ щодо їхнього контенту на території України або через регуляторні органи зобов’язати їх не надавати доступ до російськомовної музики.

У відповіді на петицію прем’єр вказав, що наразі в міжнародному праві, українському законодавстві та правилах мовлення іноземних платформ немає правових підстав для заборони музики за мовною ознакою.

Однак він визнав, що для інформаційної та національної безпеки України потрібно удосконалити законодавство для обмеження вільного поширення російського контенту. У Європі для цього вже діють Акти про цифрові послуги та про цифрові ринки, а над створенням їхніх українських аналогів уже працює уряд.

Шмигаль також доручив Міністерству культури, Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції додатково опрацювати питання про блокування російськомовної музики та поінформувати про це авторів петиції.

Нагадаємо, петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тис. голосів за три дні. Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Станом на четвер, 20 лютого, її підписали вже майже 28 тис. користувачів.

Автор і підписанти петиції просять у уряду заборони пісень російською мовою на таких стримінгових платформах як Apple Music, Spotify тощо. Також вимагають запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони та проводити інформаційні кампанії, що популяризують українську музику.

Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна, що спричинило неабиякий резонанс у суспільстві.

Раніше на сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції.

Нагадаємо, в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

До слова, Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова, заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.