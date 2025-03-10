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Відомство Маска з'ясувало, що дітям у США видали кредити на $312 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Відомство Маска з'ясувало, що дітям у США видали кредити на $312 млн
Згідно із документами, діти у США могли отримувати кредити
фото із відкритих джерел

У США дітям до 11 років видавали кредити у 2020-2021 роках

У США департамент ефективності державного управління (Doge), який очолює мільярдер Ілон Маск, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, що Управління у справах малого бізнесу (SBA) видало дітям кредити на $312 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в його соцмережі Х.

Згідно з публікацією, це сталося у 2020-2021 роках, проте відомо про це стало лише після активної роботи відомства Маска. «Управління у справах малого бізнесу надало 5593 кредити сумою в $312 млн позичальникам, чиї єдино зазначені власники були віком 11 років і молодше», – йдеться у публікації.

У департаменті визнали, що ділові угоди, в яких такий вік позичальників був би можливим, можуть існувати, але засумнівалися, що всі 5,5 тис. операцій потраплять до цієї категорії. Крім того, в деяких випадках у документах було вказано неправильні імена. Doge та SBA намагаються вирішити проблему.

Чотири дні тому з'ясувалося, що відомство у справах малого бізнесу Сполучених Штатів протягом двох років видало кредити на загальну суму $333 млн. громадянам, яким було понад 115 років. Наприклад, кредит у $36 тис. отримала людина, якій нібито було 157 років.

Раніше глава Департаменту ефективності державного управління США (Doge) Ілон Маск заявив про найбільше шахрайство у системі соцзабезпечення США. За його словами, кількість отримувачів соціальної виплати на 60 млн осіб перевищує кількість громадян США загалом. Тобто кількість американців, які отримують соціальну допомогу, становить 394 млн осіб, а загальна чисельність населення країни становить 334 млн осіб.

Нагаадаємо, до цього Маск  зробив жорстку заяву про українські еліти. Еліти України та частина західних еліт лицемірять, відправляючи на поле бою чужих синів, написав у своїй соцмережі X мільярдер.

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Теги: шахрайство кредит Ілон Маск населення соцмережі

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