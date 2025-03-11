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Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Зловмисник, перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, за допомогою онлайн-платформи організував схему з продажу неіснуючих дров
фото: поліція Києва/Facebook

Покупці перераховували гроші на картку, зазначену зловмисником, однак, після отримання коштів зв'язок з «продавцем» раптово обривався 

Столичні правоохоронці викрили арештанта київського СІЗО, який ошукав громадян під приводом продажу дров. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. 

Повідомляється, що зловмисник, перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, за допомогою онлайн-платформи організував схему з продажу неіснуючих дров громадянам. 

«Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку Голосіївського управління поліції спільно з оперативним відділом Київського слідчого ізолятору викрили чоловіка, який шахрайським шляхом ошукав десятьох громадян», – йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції полковник поліції Араік Кочкадамян, поліцейські встановили, що 40-річний киянин, перебуваючи в столичному слідчому ізоляторі за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, продовжив чинити інші злочини: «Зловмисник, незаконно використовуючи мобільний телефон, створював оголошення про продаж дров за вигідними цінами на популярному онлайн-майданчику. Зацікавлені покупці одразу перераховували гроші на картку, зазначену зловмисником, однак, після отримання коштів зв'язок з «продавцем» раптово обривався, а дрова не надходили». 

Зловмисник, незаконно використовуючи мобільний телефон, створював оголошення про продаж дров за вигідними цінами на популярному онлайн-майданчику
Зловмисник, незаконно використовуючи мобільний телефон, створював оголошення про продаж дров за вигідними цінами на популярному онлайн-майданчику
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в камері слідчого ізолятора та за місцем реєстрації фігуранта, під час яких вилучили мобільні пристрої, ноутбук, сім-карти та банківські картки, на які потерпілі перераховували свої кошти. Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

«Наразі в рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних епізодів, скоєних на території столиці. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – заявив полковник поліції.

Нагадаємо, українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.  

До слова, поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. 

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Теги: шахрайство гроші телефон розслідування поліція полковник

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