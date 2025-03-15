Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство

«Громадський активіст» через афери привласнив три квартири у Києві

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 48-річного киянина, який, використовуючи підроблені документи та видаючи себе за родича померлих власників, успадкував три квартири у столиці. Про це пише «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Так, за даними слідства встановлено, що зловмисники підробили заповіт самотньої 70-річної власниці на її житло. Після цього підробили лікарське свідоцтво про її смерть, яке потім надали до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в м. Києві) та отримали свідоцтво про смерть, яке дозволило вступити у спадщину.



«Попри те, що жінку незаконно позбавили житла і визнали померлою ще 2018 року, із заявою до правоохоронних органів вона звернулась лише наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці вже призначили пенсіонерці безоплатного адвоката, який допоможе відновити її права.

Чоловіка також пов'язують іще з дома аферами, пов'язаними зі спадщиною у Дарницькому та Печерському районах Києва. Зловмисник, не маючи жодних документів, які б підтверджували родинні зв’язки, звернувся до нотаріусів і незаконно отримав право користування квартирами, які мали бути визнані відумерлою спадщиною.

Особливий цинізм ситуації додає той факт, що підозрюваний раніше регулярно з'являвся в телевізійних ефірах як експерт із питань квартирних афер, розповідаючи, як шахраї заволодівають житлом. Тепер саме він ризикує провести до восьми років за ґратами згідно з санкціями статей, за якими його звинувачують.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав військового на станції метрополітену. Зловмисник скористався моментом та поцупив у воїна вартісну річ.

У Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі. Інформація про те, що з квартири на проспекті Оболонському тривалий час чути крик та плач дитини, надійшла напередодні ввечері. На місце події негайно виїхали ювенальні інспектори територіального управління поліції, служба у справах дітей, а також співробітники ДСНС та екіпаж патрульних.