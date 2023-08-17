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Побиття трансгендерної військової у Львові. Омбудсмен відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побиття трансгендерної військової у Львові. Омбудсмен відреагував
Під час того, як жінка розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися
фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальне провадження

Ніхто в Україні не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в коментарі під постом в Instagram «Київпрайду», обговорюючи ситуацію із побиттям трансгендерної військової у Києві.

«Щодо цієї ситуації: бачу відмітки та прохання відреагувати. Зазначу, що ніхто не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах», – йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, було направлено листа до Головного Управління Національної поліції України, аби вони вжили необхідних заходів, а також забезпечили швидке, ефективне та неупереджене розслідування цієї ситуації з обов'язковим дослідженням ймовірного мотиву нетерпимості.

Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження.

«До поліції із заявою про побиття звернулась трансгендерна особа. У її заяві вказано, що напередодні, 15 серпня, близько 22:20 на вулиці Староєврейській у Львові невідомий чоловік завдав їй кількох ударів в обличчя», – йдеться в повідомленні Національної поліції у Львівській області.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 1 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські здійснюють необхідні заходи для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.

Як повідомлялося, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. 

Теги: Львів омбудсмен новости поліція

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