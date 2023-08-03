Трансгендерна жінка стала спікером ЗСУ? Маляр внесла ясність

Сара Ештон інформує англомовну аудиторію про війну в Україні та розвінчує російські фейки

Російські пропагандистські ЗМІ сколихнула новина про те, що нібито офіційним спікером Сил оборони України стала трансгендерна жінка з США Сара Ештон-Сірілло. Поки пропагандисти намагалися принизити українську армію гомофобними жартами, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр внесла ясність та навіть подякувала росіянам за хейт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ештон-Сірілло – громадянка США, яка з березня 2022 захищає Україну – служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом та є бойовим медиком.

«Сара інформує англомовну аудиторію – обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду. У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28,3 млн. користувачів», – повідомила Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про призначення Сари ще у червні повідомляв голова пресцентру Сил оборони Олексій Дмитрашківський.

«Мета даного проєкту – доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій. Аби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію», – написав тоді він.

У червні Дмитрашківський повідомив про призначення Сари Ештон скріншот

Зазначимо, що Сара Ештон-Сірілло народилась 9 липня 1977 року у Північній Флориді, з 2004 року живе у Лас-Вегасі. Протягом життя працювала аналітиком з нерухомості, директором з комунікацій, але згодом захопилась журналістською та політичною діяльністю. У 2015 році побувала у таборах сирійських біженців у Туреччині, досвід яких описала потім у своїй книзі «По доріжках сліз». У 2019 році Ештон-Сірілло вирішила змінити стать. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, журналістка планувала відвідати Польщу, аби досліджувати кризу біженців. Однак вже за кілька днів вирушила до Харкова, на підступах до якого в цей час ішли важкі бої.

Росіяни, у свою чергу, вирішили спробувати насміхатися над жінкою та українською армією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Реакція росіян на призначення Сари Ештон скріншот

Проте, як зазначила заступник міністра оборони Маляр, хейт із боку росіян лише збільшив аудиторію американки.

Нагадаємо, що під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність. Військао розповіла, що її побив військовий командир, проти скарги не дали жодного результату: її просто перевели до іншої військової частини.