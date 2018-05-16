Подання на нардепа Дунаєва стосується 10 незадекларованих компаній - ЗМІ

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Народний депутат Сергій Дунаєв

ГПУ зацікавилась внесенням недостовірних даних до декларації депутата за 2015 рік

Генеральна прокуратура хоче зняти недоторканність з депутата Сергія Дунаєва через справу про внесення ним недостовірних даних до декларації за 2015 рік.

Це підтвердили «Українській правді» джерела в НАБУ.

У листопаді 2017 року суд у цій справі надав слідству доступ до банківських рахунків, пише видання.

Відповідно до рішення, справа, яку розслідує НАБУ, була порушена в грудні 2016 року «за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації – ред.)».

«У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_3 (Дунаєв – ред) будучи народним депутатом України, подав завідомо недостовірні відомості у декларації… не зазначивши суб'єкти господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є», – йдеться в рішенні.

Таким чином, слідство вважає, що нардеп не задекларував 10 компаній. Це ТОВ «Телерадіокомпанія «Олві», ТОВ «А.С.Д. Енерго», ТОВ «СД «Біком», ТОВ «Д.А.С. Енерго», ТОВ «Лізинг Інвест», ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія», ТОВ «Спектрстрой», ТОВ «Енергопромтекс», ТОВ «Торговий дім «Пролетарій», ПП «Мед-Клуб».

Так, в деклараціях Дунаєва за 2015 та 2016 роки зазначено, що він є бенефіціаром лише ТДВ «Страхова компанія «Олві».

Слідство вказувало, що «Олві», в свою чергу, є засновником низки компаній. Згідно із законодавством, нардеп є їхнім бенефіціаром через «Олві», додає ЗМІ.

Ці незадекларовані компанії є засновниками ще кількох підприємств, які Дунаєв також мав вказати в декларації.

У січні 2017 року Дунаєв направив до директора НАБУ Артема Ситника запит щодо розслідування у справі. У запиті він зазначив, що корпоративних прав перелічених компаній не має, до їхніх виконавчих чи контрольних органів не входить та не отримує від них прибутку.

«Деякі псевдожурналісти та радикально налаштовані «громадські активісти» систематично ллють бруд на мене та мою сім’ю, постійно намагаючись при моєму статусі народного депутата України прив’язати мене до керування якихось юридичних осіб», – йдеться в запиті Дунаєва.

Водночас, 9 з 10 фірм, які фігурують у справі та які нардеп не декларував у 2015-16 роках, з’явились в його декларації за 2017 рік.

Ще одна, «Телерадіокомпанія «Олві», згідно з реєстром юридичних осіб, припинила своє існування.

За версією слідства, вартість задекларованих часток у статутних капіталах компаній, які йому належать, «відрізняються від достовірних на суму понад 155,4 млн. грн».

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від Опоблоку Сергія Дунаєва.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.