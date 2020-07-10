Прикордонники на Одещині затримали велику партію сигарет із Молдови



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Фото: ДПСУ

Чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва

На Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«На автодорозі сполученням Ширяєво – Нові Маяки для перевірки правоохоронці зупинили автомобіль «Фольксваген Транспортер Т5» української реєстрації, який рухався у напрямку автошляху Одеса – Київ. Автівкою керував громадянин України, 1973 року народження, житель прикордонного села Степанівка. З’ясувалось, що чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва без марок акцизного збору. Тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких склала більше 656 тисяч гривень, вилучено представниками Державної митної служби України», - йдеться у повідомленні.





Раніше на Одещині прикордонники затримали переправника нелегалів, якого розшукував Інтерпол.