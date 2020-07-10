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    Новини

    Прикордонники на Одещині затримали велику партію сигарет із Молдови

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    Прикордонники на Одещині затримали велику партію сигарет із Молдови
    Фото: ДПСУ

    Чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва

    На Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «На автодорозі сполученням Ширяєво – Нові Маяки для перевірки правоохоронці зупинили автомобіль «Фольксваген Транспортер Т5» української реєстрації, який рухався у напрямку автошляху Одеса – Київ. Автівкою керував громадянин України, 1973 року народження, житель прикордонного села Степанівка. З’ясувалось, що чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва без марок акцизного збору. Тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких склала більше 656 тисяч гривень, вилучено представниками Державної митної служби України», - йдеться у повідомленні.


    Раніше на Одещині прикордонники затримали переправника нелегалів, якого розшукував Інтерпол.

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