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    Події в Україні

    Серйозна ДТП на Дніпропетровщині: постраждали п’ять людей (фото, відео)

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    Рятувальники&nbsp;змили залишки паливно-мастильних матеріалів із дороги - Серйозна ДТП на Дніпропетровщині: постраждали п’ять людей (фото, відео)
    Рятувальники змили залишки паливно-мастильних матеріалів із дороги
    Фото: ДСНС

    ДТП сталася на перехресті двох доріг

    Сьогодні, 9 липня, поблизу селища Іванівка в Петриківському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку «101» о 13:40, інформує пресслужба ДСНС.

    На місце було направлено рятувальників.

    ДТП сталася за участю легкового автомобіля Hyundai Sonata та мінівена Volkswagen Transporter T-4. Зіткнення транспортних засобів відбулось на перехресті автошляхів Радісне - Іванівка та Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.

    На момент зіткнення у легковику знаходилось три особи та у мінівені перебувало три особи.

    Внаслідок ДТП постраждали п’ять осіб. Всіх постраждалих направлено до міської лікарні швидкої медичної допомоги міста Кам’янське з травмами різного ступеня.

    Рятувальники надали допомогу у транспортуванні постраждалих до карет швидкої медичної допомоги, здійснили відключення акумуляторних батарей транспортних засобів задля запобігання займання автомобілів та змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

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