Поліція обіцяє затримувати любителів «руського міра»

Правоохоронці можуть зупиняти авто та перевіряти документи у громадян на вулиці

Посилений режим роботи поліції можуть продовжити після 20 лютого

Адептів «руського міра» в Україні правоохоронці будуть затримувати. Як заявив голова Національної поліції України Олександр Фацевич, їх будуть притягувати до відповідальності.

На брифінгу 17 лютого він повідомив, що Національна поліція і всі структури МВС готові реагувати на всі внутрішні ризики.

«Любителів «руського міра» ми будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі ризики ми будемо оперативно реагувати», – заявив він.

Зазначимо, що правоохоронці можуть продовжити посилений режим несення служби після 20 лютого.

Як писав «Главком», з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.

«З понеділка 20 тис. поліцейських, озброєних у тому числі автоматичною зброєю, вийшли на вулиці міст. Ми проводимо вибіркові перевірки громадян і транспортних засобів. В тому числі транспортних засобів, які мають іноземну реєстрацію. Зараз це необхідна міра», – пояснив Фацевич.

Він також закликав населення повідомляти правоохоронців про виявлення підозрілих речей.

«Якщо бачите підозрілі речі, повідомляйте про них оперативно поліцію, ми будемо реагувати. Якщо буде прийняте інше рішення на рівні держави щодо надзвичайного стану чи військового, то там у нас буде більше повноважень і відповідно ми будемо діяти жорсткіше і проводити більше заходів з перевірки», — наголосив Фацевич.

Посилений режим роботи означає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Водночас глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах. Адже чимало таких повідомлень є фейковими. Варто шукати інформацію з офіційних джерел. Також очільник МВС Монастирський пригрозив сепаратистам, що реакція на їхні дії буде миттєвою.

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