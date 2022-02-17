Під Радою мітингувальники закидали поліцейських яйцями (відео)

Кілька людей було затримано, після чого протестувальники почали кидати яйця в поліцейські машини

Сьогодні, 17 лютого, під Радою черговий мітинг SaveФОП проти обов'язкової установки касових апаратів (РРО).

Вчора організатори заявляли, що сьогоднішня акція є вирішальною. Розлючених ФОПів кілька тисяч, вони повністю перекрили вулицю Грушевського. Силовики підігнали автозаки.

Спочатку поліцейські відтісняли протестувальників із проїжджої частини. Після почалися сутички ФОПів та поліції. Копи видирали у підприємців прапори та ламали їм вудки-прапори. Протестувальники закидали поліцейських курячими яйцями, а також заливали зеленкою.

Пізніше силовикам вдалося відтіснити протестувальників ФОП з вулиці Грушевського.

Також, поліція затримала п'ятьох осіб, які влаштували конфлікт та не виконували вимоги правоохоронців.

Напередодні, у Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

Під будівлею Верховної Ради відбулися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагалася відтіснити ФОП із проїжджої частини.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

Читайте також: