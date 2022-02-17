На Київщині поліцейські затримали п’яну водійку з підробленими правами

За номером та серією посвідчення належить зовсім іншій людині

Вчора, 16 лютого, у місті Бориспіль, що на Київщині, працівники патрульної поліції затримали водійку іномарки у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

За словами правоохоронців, на вулиці Київський шлях працівники поліції зупинили автомобіль Ssang Yong за порушення ПДР – не працювала підсвітка номерного знаку. Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. За допомогою приладу «Драгер» патрульні з’ясували, що вміст алкоголю у крові жінки сягав 1,43 проміле, що у сім разів перевищує допустиму норму.

Крім того, оглянувши посвідчення водія, інспектори встановили, що за номером та серією посвідчення належить зовсім іншій людині.

Правоохоронці склали на жінку протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування. А також вилучили посвідчення для подальшої експертизи.

Нагадаємо, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.