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    Реакція буде миттєвою: Монастирський пригрозив сепаратистам

    Реакція буде миттєвою: Монастирський пригрозив сепаратистам
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    Монастирський: «Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель»

    При будь-яких спробах захоплення адмінбудівель чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону «UAразом».

    «Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділків поліції. Необхідні рішення будуть прийматися швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю – реакція буде миттєвою. Хто б це не був, новий «гіркін», чи нова «штепа», – зазначив Монастирський.

    Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав українців не реагувати на апокаліптичні новини, які розганятимуться в соціальних мережах. Також повідомлялося, що із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби. Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

    Нагадаємо, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

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    Теги: Національна поліція України СБУ Володимир Зеленський Денис Монастирський
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    Реакція буде миттєвою: Монастирський пригрозив сепаратистам