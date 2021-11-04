Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння

Є економіка, і вона все демонструє

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В Донецке выставили на продажу легендарный книжный магазин «Классика», расположенный в самом центре города. Сейчас магазин стоит заброшенный (в «народной республике» книги больше не нужны), а на его заколоченной витрине символично красуется наскальная живопись с российским триколором.

Больше всего поражает цена – 28 тысяч долларов. Это цена квартиры в украинском райцентре. Когда-то такое помещение в центре города стоило сотни тысяч долларов. А теперь обесценилось раз в десять.

Хороший маркер. Можно сколько угодно надрываться, рассказывая про русский мир, про фашистов, «украинское иго».

Но есть экономика, и она беспристрастна. Результат прихода русского мира на Донбасс – тотальный развал и обнищание.

Джерело: блог Дениса Казанського

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