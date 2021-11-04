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    Думки вголос

    Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння

    У &laquo;народній республіці&raquo; книги більше не потрібні - Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння
    У «народній республіці» книги більше не потрібні

    Є економіка, і вона все демонструє

    Мовою оригіналу

    В Донецке выставили на продажу легендарный книжный магазин «Классика», расположенный в самом центре города. Сейчас магазин стоит заброшенный (в «народной республике» книги больше не нужны), а на его заколоченной витрине символично красуется наскальная живопись с российским триколором.

    Больше всего поражает цена – 28 тысяч долларов. Это цена квартиры в украинском райцентре. Когда-то такое помещение в центре города стоило сотни тысяч долларов. А теперь обесценилось раз в десять.

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    Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння
    Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння

    Хороший маркер. Можно сколько угодно надрываться, рассказывая про русский мир, про фашистов, «украинское иго».

    Но есть экономика, и она беспристрастна. Результат прихода русского мира на Донбасс – тотальный развал и обнищание.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Донецьк
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    Результат приходу «русского міра» на Донбас – тотальний розвал та зубожіння