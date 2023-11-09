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Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
У ніч на 9 листопада в Києві пролунав вибух, на місці працюють пожежники
фото: ДСНС (ілюстративне)

На Троєщині в одній з квартир вибухнув інвертор

Уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині. ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази. США знову завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Вибух у Києві

Уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Про це написали кілька місцевих телеграм-каналів.

За попередньою інформацією, в одній з квартир на вулиці Милославській вибухнув інвертор. На місці працюють кілька бригад пожежників.

Мешканців вивели з будинку, і поки назад нікого не пускають. Деталі з'ясовуються. 

Окупанти вдарили по місту на Чернігівщині

У ніч на 9 листопада російські окупанти обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині. Це сталося близько опівночі.

«Семенівка. Обстріл центра. Попередньо без жертв. Працюють всі служби», – написав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у телеграм-каналі.

За його даними, під обстріл вчергове потрапили цивільні обʼєкти. Як повідомлялося, за попередню добу відбулося вісім обстрілів (84 вибухи) Чернігівщини.

ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази. 

«Сьогодні близько 50 тис. мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної. Вони виїжджають, бо розуміють, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази, а на півдні є безпечніша територія, куди потрапляють ліки, вода і їжа», – заявив Хагарі.

Речник зазначив, що Ізраїль надалі утримуватиме гуманітарний коридор. Хагарі також наголосив, що немає ніякого перемир'я з бойовиками руху ХАМАС.

США знову завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії

Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по об’єкту в східній Сирії, який використовував, за словами Пентагону, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язані з ним групи.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що два американські винищувачі F-15 завдали удари у відповідь на нещодавні атаки на американські сили. Він наголосив, що атаки на війська США повинні припинитися.

«Якщо атаки Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу», – додав Остін.

Ізраїль провів успішну спецоперацію у Бразилії

Ізраїльська служба «Моссад» спільно з бразильськими спецслужбами безпеки запобігла теракту, який збиралися організувати бойовики ліванського ісламістського угруповання «Хезболла» проти євреїв. 

Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.

«Моссад» заявив, що терористичний осередок, який був керований «Хезболлою», мав на меті здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії.

Теги: ХАМАС поліція обстріл Ізраїль окупанти вибух

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