Залишив навчання на 2-му курсі й пішов на фронт. Згадаймо 18-річного Тараса Стахіва

Юнак був чемпіоном та призером обласних змагань з карате, призером всеукраїнських змагань, володарем чорного поясу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Стахіва.

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Доброволець Тарас Стахів, позивний Стах, загинув 15 січня 2023 року під Опитним поблизу Бахмута на Донеччині. До свого 19-річчя хлопець не дожив три дні.

Студент факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тарас Стахів фото з відкритих джерел

Тарас родом з Івано-Франківська. Хлопець дуже любив історію України та англійську мову, ЗНО з якої склав на 196 балів. Навчався на факультеті іноземних мов у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Мав багато захоплень, завжди намагався відкривати щось нове. Цікавився військово-історичною реконструкцією та історією України. На професійному рівні займався карате. Мав чорний пояс із цього виду спорту. Мріяв стати перекладачем і вчителем англійської мови.

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«Тарас завжди любив жартувати, особливо якщо щось стосувалося наших занять. Він знав англійську на високому рівні. Одразу після початку війни він сказав: «Мене не буде на навчанні до найближчого параду на Червоній площі! І чи будуть автомати за літню сесію?». На що наша кураторка відповіла: «Тарасе, якщо ви це зробите, я вас до 4 курсу дотягну». Та не судилося», – розповіла одногрупниця юнака.

З перших днів повномасштабного вторгнення хлопець став волонтером, включився у роботу штабу оборони Прикарпаття, який приймає допомогу Збройним силам України та територіальній обороні. А восени 2022 року відправився на фронт у складі Добровольчого формування «Хартія», що є частиною 127-ї бригади ТРО. Виконував бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Був помічником гранатометника.

З першого дня великої війни Тарас активно включився в роботу штабу оборони Прикарпаття, восени відправився на фронт фото з відкритих джерел

«Пам'ятаю, як 24 лютого всі метушилися, хотіли виїхати з Чернівців. Він тоді зміг якось все це спинити – ту паніку, – розповіла подруга загиблого. – Тарас завжди казав, що він – інтроверт. А ми завжди з цього сміялися, бо він насправді дуже тягнувся до людей. І люди відповідали йому взаємністю. Мабуть, у гуртожитку не було жодної людини, яка б не знала Тараса».

«Мій син був завжди усміхненим, непосидючим, впертим, цілеспрямованим у досягненні мети. Він багато читав, любив фантастику. В першу чергу, ми були друзями. Ще з дитинства я брав його з собою на товариські посиденьки, рибалку, де ми з моїми товаришами часто обговорювали історію і сьогодення України. Мені його дуже не вистачає…» – розповів батько Тараса Володимир.

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Спортсмен Тарас Стахів загинув під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту фото з відкритих джерел

«За незалежність нашої Батьківщини у боях під Бахмутом віддав своє життя мій син Тарас, моя любов, моя надія, моя опора і майбутнє України», – написала мама полеглого воїна Надія.

«Тарас мав унікальну здатність об’єднувати людей, був навдивовижу щедрим, інтелектуально ненаситним, легко спілкувався з найрізноманітнішими людьми, довіряв людям, був гранично відповідальним за дії, вчинки, за вплив на оточуючих, стратегічно мислив і ніколи не втрачав почуття гумору, міг бути ліричним і жорстким, беззастережно відважним, чесним і незламним», – додала жінка.

«Тарас – дуже щирий друг. Завжди був на позитиві. Що б не трапилося, намагався підбадьорити, підняти бойовий дух», – розповів на похороні героя військовослужбовець з позивним Шум.

Поховали Тараса у рідному Івано-Франківську. Вдома на нього чекали батьки, старша сестра і двоє молодших братів.

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Через три дні після загибелі, 18 січня 2023 року, Тарасові мало виповнитися 19 років фото з відкритих джерел

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