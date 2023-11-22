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Залишив навчання на 2-му курсі й пішов на фронт. Згадаймо 18-річного Тараса Стахіва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залишив навчання на 2-му курсі й пішов на фронт. Згадаймо 18-річного Тараса Стахіва
Тарас Стахів брав участь у боях на Харківщині та Донеччині, був помічником гранатометника
фото з відкритих джерел

Юнак був чемпіоном та призером обласних змагань з карате, призером всеукраїнських змагань, володарем чорного поясу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Стахіва.

Доброволець Тарас Стахів, позивний Стах, загинув 15 січня 2023 року під Опитним поблизу Бахмута на Донеччині. До свого 19-річчя хлопець не дожив три дні.

Студент факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тарас Стахів
Студент факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тарас Стахів
фото з відкритих джерел

Тарас родом з Івано-Франківська. Хлопець дуже любив історію України та англійську мову, ЗНО з якої склав на 196 балів. Навчався на факультеті іноземних мов у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Мав багато захоплень, завжди намагався відкривати щось нове. Цікавився військово-історичною реконструкцією та історією України. На професійному рівні займався карате. Мав чорний пояс із цього виду спорту. Мріяв стати перекладачем і вчителем англійської мови. 

«Тарас завжди любив жартувати, особливо якщо щось стосувалося наших занять. Він знав англійську на високому рівні. Одразу після початку війни він сказав: «Мене не буде на навчанні до найближчого параду на Червоній площі! І чи будуть автомати за літню сесію?». На що наша кураторка відповіла: «Тарасе, якщо ви це зробите, я вас до 4 курсу дотягну». Та не судилося», – розповіла одногрупниця юнака.

З перших днів повномасштабного вторгнення хлопець став волонтером, включився у роботу штабу оборони Прикарпаття, який приймає допомогу Збройним силам України та територіальній обороні. А восени 2022 року відправився на фронт у складі Добровольчого формування «Хартія», що є частиною 127-ї бригади ТРО. Виконував бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Був помічником гранатометника.

З першого дня великої війни Тарас активно включився в роботу штабу оборони Прикарпаття, восени відправився на фронт
З першого дня великої війни Тарас активно включився в роботу штабу оборони Прикарпаття, восени відправився на фронт
фото з відкритих джерел

«Пам'ятаю, як 24 лютого всі метушилися, хотіли виїхати з Чернівців. Він тоді зміг якось все це спинити – ту паніку, – розповіла подруга загиблого. – Тарас завжди казав, що він – інтроверт. А ми завжди з цього сміялися, бо він насправді дуже тягнувся до людей. І люди відповідали йому взаємністю. Мабуть, у гуртожитку не було жодної людини, яка б не знала Тараса».

«Мій син був завжди усміхненим, непосидючим, впертим, цілеспрямованим у досягненні мети. Він багато читав, любив фантастику. В першу чергу, ми були друзями. Ще з дитинства я брав його з собою на товариські посиденьки, рибалку, де ми з моїми товаришами часто обговорювали історію і сьогодення України. Мені його дуже не вистачає…» – розповів батько Тараса Володимир.

Спортсмен Тарас Стахів загинув під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту
Спортсмен Тарас Стахів загинув під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту
фото з відкритих джерел

«За незалежність нашої Батьківщини у боях під Бахмутом віддав своє життя мій син Тарас, моя любов, моя надія, моя опора і майбутнє України», – написала мама полеглого воїна Надія.

«Тарас мав унікальну здатність об’єднувати людей, був навдивовижу щедрим, інтелектуально ненаситним, легко спілкувався з найрізноманітнішими людьми, довіряв людям, був гранично відповідальним за дії, вчинки, за вплив на оточуючих, стратегічно мислив і ніколи не втрачав почуття гумору, міг бути ліричним і жорстким, беззастережно відважним, чесним і незламним», – додала жінка.

«Тарас – дуже щирий друг. Завжди був на позитиві. Що б не трапилося, намагався підбадьорити, підняти бойовий дух», – розповів на похороні героя військовослужбовець з позивним Шум.

Поховали Тараса у рідному Івано-Франківську. Вдома на нього чекали батьки, старша сестра і двоє молодших братів.

Через три дні після загибелі, 18 січня 2023 року, Тарасові мало виповнитися 19 років
Через три дні після загибелі, 18 січня 2023 року, Тарасові мало виповнитися 19 років
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять карате смерть військові

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