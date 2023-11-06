Від вибуху гранати загинув помічник Залужного

Сина військового тяжко поранено, його шпиталізували

У результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув військовий. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Telegram.

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«У селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали», – йдеться у повідомленні.

За словами джерела видання «Українська правда», загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

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Як повідомляє «Еспрессо», із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.

Наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім’ю якого минулоріч вбила російська ракета.