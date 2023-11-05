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Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
«Малий» розповів, що в його бригаді втрати у стрілкових контактах одиничні
фото: скріншот із відео

Що краще підготований боєць, то більше шансів у нього на війні

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним «Малий» розповів, що в його бригаді втрати у стрілкових контактах одиничні. Більше військових гине внаслідок роботи ворожої артилерії та FPV дронів. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

«Оскільки в нас дуже дружний колектив, кожна смерть побратима відображається на всьому підрозділі. Всі прекрасно розуміють, що це війна і втрати неминучі, але присутня така тимчасова мінус мораль. Ти з ним живеш в одному будинку, їси, образно, з однієї тарілки, разом просиналися, бігали, тренувалися і в один момент людини не стає. Але в цілому по бригаді можу сказати дуже маленькі втрати, за чутками з інших», – каже військовий.

За його словами, усе залежить від рівня підготовки. Що краще підготований боєць, то більше шансів у нього на війні.

Раніше командир українських штурмовиків озвучив проблему на фронті. 

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

Теги: війна смерть військові втрати

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