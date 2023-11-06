Удар по 128-й бригаді: командування назвало кількість загиблих бійців

Триває перевірка всіх обставин трагедії

У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді підтвердили загибель бійців внаслідок ракетного удару ворога на Запорізькому напрямку. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

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«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз триває перевірка всіх обставин трагедії. – «До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію».

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«Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам і обіцяємо відомститися за побратимів у 100-кратному розмірі», – додали у бригаді.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

Раніше, за неофіційною версією, повідомлялося про 28 загиблих військових та 53 поранених.