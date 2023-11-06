Удар по 128-й бригаді: командування назвало кількість загиблих бійців
Триває перевірка всіх обставин трагедії
У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді підтвердили загибель бійців внаслідок ракетного удару ворога на Запорізькому напрямку. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.
«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз триває перевірка всіх обставин трагедії. – «До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію».
«Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам і обіцяємо відомститися за побратимів у 100-кратному розмірі», – додали у бригаді.
Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.
На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.
Раніше, за неофіційною версією, повідомлялося про 28 загиблих військових та 53 поранених.
Коментарі — 0