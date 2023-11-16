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Брати на Черкащині влаштували бійку, після чого отримали повістки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Брати на Черкащині влаштували бійку, після чого отримали повістки
Потерпілого доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
фото: viche.ck.ua

Стосовно одного з чоловіків було порушене кримінальне провадження

У Водяницькій громаді на Звенигородщині Черкаської області сталася бійка між двома братами. В результаті обидва отримали повістки, розповів офіцер громади Арнольд Смішко.

Повідомляється, що 15 листопада до поліцейського надійшла інформація про те, що житель одного з сіл завдав тілесних ушкоджень своєму брату.

Брати на Черкащині влаштували бійку, після чого отримали повістки фото 1

«Мною було перевірено дане повідомлення, яке підтвердилось. Потерпілого було доставлено до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога та встановлений ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Після того матеріали були направлені до відділу дізнання Звенигородського районного відділу поліції, де відразу було порушене кримінальне провадження за ст.125 ч.1 Кримінального кодексу України», – розповів поліцейський.

Згодом братів доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де обидва отримали повістки.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області чоловік прийшов до військкомату з гранатою. Погрожував підірвати її, і навіть висмикнув чеку. До місця негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

Теги: повістка Черкащина бійка

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