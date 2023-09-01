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Смерть військового разом з донькою у ДТП на Кіровоградщині: з’явилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смерть військового разом з донькою у ДТП на Кіровоградщині: з’явилися нові деталі
На Кіровоградщині у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна
фото: інтернет-видання Полтавщина

У водія автівки, яка спричинила ДТП, драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові

27 серпня на Кіровоградщині у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Як з’ясувалося згодом, водій, який спричинив ДТП, був п’яний. Про це свідчать результати перевірки на драгер, пише інтернет-видання Полтавщина.

Зокрема, драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові водія, що означає легкий ступінь сп'яніння.

Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові водія
Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові водія
фото: інтернет-видання Полтавщина

Як повідомила донька загиблого військового Анастасія Спащук, підозрюваному Юрію Скрипніченку обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, в Україні вміст алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле. За загальноприйнятою у світі класифікацією – це найлегший ступінь сп'яніння. Його ще називають доклінічним, безсимптомним. Така кількість алкоголю в організмі не відображається на людині й не проявляється у зовнішніх ознаках.

Таблиця проміле алкоголю в крові
Таблиця проміле алкоголю в крові
фото: скріншот

Нагадаємо, 27 серпня на автошляху Стрий-Ізварине біля села П’ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Відомо, що чоловік на той момент перебував у відпустці. 

4 фото
На весь екран
У результаті ДТП 40-річний сержант ЗСУ загинув на місці, донька померла дорогою до лікарні
фото: Кременчуцький Телеграф

Спричинив ДТП раптовий виїзд автомобіля Skoda Fabia, яким керував 30-річний водій.

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Теги: алкогольне сп'яніння ДТП Кіровоградщина військові дитина

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