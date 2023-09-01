Смерть військового разом з донькою у ДТП на Кіровоградщині: з’явилися нові деталі
У водія автівки, яка спричинила ДТП, драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові
27 серпня на Кіровоградщині у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Як з’ясувалося згодом, водій, який спричинив ДТП, був п’яний. Про це свідчать результати перевірки на драгер, пише інтернет-видання Полтавщина.
Зокрема, драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові водія, що означає легкий ступінь сп'яніння.
Як повідомила донька загиблого військового Анастасія Спащук, підозрюваному Юрію Скрипніченку обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Зазначимо, в Україні вміст алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле. За загальноприйнятою у світі класифікацією – це найлегший ступінь сп'яніння. Його ще називають доклінічним, безсимптомним. Така кількість алкоголю в організмі не відображається на людині й не проявляється у зовнішніх ознаках.
Нагадаємо, 27 серпня на автошляху Стрий-Ізварине біля села П’ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Відомо, що чоловік на той момент перебував у відпустці.
Спричинив ДТП раптовий виїзд автомобіля Skoda Fabia, яким керував 30-річний водій.
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