Правоохоронці України та Чехії викрили в ЄС групу хакерів: деталі

На території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи

СБУ: Фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Так, на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи.

СБУ повідомляє, що фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США.

«При чому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ). Як встановило розслідування, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з «вшитим» у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв. Після «зламу» вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах жертв, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів потерпілих», – йдеться у заяві.

Під час розслідування було також встановлено, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, у тому числі угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.

При обшуках у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.

Раніше правоохоронці провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання, яке ошукало громадян ЄС на сотні тисяч євро. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.

Також кілька агентств національної безпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні.

До слова, криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 млрд. Про це повідомив гендиректор Bybit Бен Чжоу.

Як зазначив Чжоу, зловмисники скористалися вразливістю у механізмі підписання транзакцій. Мультипідписний ETH-холодний гаманець Bybit здійснив переказ у теплий гаманець, але ця операція виявилася замаскованою.