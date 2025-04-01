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Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
фото з соцмереж

Зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ

Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова, «Главком» склав добірку новин 1 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази

Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».

Зазначається, що обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку.

Польща передала Україні пропагандиста Молчанова

Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері.

Спочатку блогера, який працював на колишнього нардепа та обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, Кирила Молчанова затримали у Польщі. На цей час він перебуває в одному із київських СІЗО.

За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ.

У Криму розвідка уразила російські катери

Головне управління розвідки показало, як дрони спецпідрозділу Prymarу уразили десантні катери 02510 БК-16 та «Раптор», а також зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» в окупованому Криму.

Як відомо, українські розвідники за допомогою безпілотників продовжують нищити ворожу ППО на території тимчасово окупованого Криму. Дрони спецпідрозділу ГУР Prymarу продовжують бойову роботу над окупованим півостровом.

Уряд спростив оформлення паспортів України для чоловіків за кордоном

Уряд затвердив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру

ДБР повідомило про підозру чотирьом особам, які за гроші допомагали військовим залишити передову та перевестися в частини, що не беруть участі в боях. Серед них – колишній заступник начальника штабу одного з командувань ЗСУ.

Заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації.

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Теги: Нацбанк війна СБУ корупція в Україні

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