Російські хакери намагались зламати дипломатів ЄС за допомогою фейкової дегустації вин

Зловмисники поширили фальшиві запрошення на дипломатичні заходи

Хакерська група Cozy Bear (або Apt29), яка пов’язана із російськими спецслужбами, намагалась обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення під виглядом запрошення на дегустацію вин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico з посиланням на дослідження фірми з кібербезпеки Check Point.

Згідно з даними Check Point, хакери імітували певне велике європейське міністерство закордонних справ для поширення фальшивих запрошень на дипломатичні заходи – найчастіше, дегустації вин.

Зазначається, що кампанія спрямована на дипломатичні установи, включно з посольствами неєвропейських країн, розташовані в Європі.

Деякі електронні листи містили зловмисне посилання, що призводило до завантаження шкідливого програмного забезпечення. В інших випадках посилання перенаправляло на офіційний сайт Міністерства закордонних справ, яке хакери намагалися зімітувати.

Нагадаємо, 23 березня по всій Україні спостерігалися величезні черги на касах вокзалів «Укрзалізниці». А наступного дня, 24 березня, стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

Сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. 29 березня «Укрзалізниця» повідомила, що повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків.

До слова, одна з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» зазнала масштабної хакерської атаки.