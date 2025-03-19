США послабили заходи з протидії російському саботажу та кібератакам – медіа

Reuters не змогло з'ясувати, чи президент наказав адміністрації припинити всю роботу чи лише частково з моніторингу та протидії російській кампанії

Після вступу Трампа на посаду значна частина роботи про тіньову війну РФ проти західних країн зайшла в глухий кут

Кілька агентств національної безпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, колишній президент Джо Байден минулого року наказав своїй команді національної безпеки створити робочі групи для моніторингу цього питання на тлі попереджень американської розвідки про те, що Росія посилює тіньову війну проти західних країн.

План розроблявся під керівництвом президентської Ради національної безпеки (РНБ) і залучав щонайменше сім агентств національної безпеки, які працювали з європейськими союзниками над зривом змов, спрямованих проти Європи і США, розповіли Reuters посадовців, які брали участь в робочих групах.

За словами колишніх американських посадовців, перед інавгурацією президента Дональда Трампа його нова адміністрація була проінформована командою Байдена про ці зусилля і закликала продовжувати моніторинг російської кампанії гібридної війни.

Однак після вступу Трампа на посаду 20 січня значна частина роботи зайшла в глухий кут, за словами одинадцяти нинішніх і колишніх посадовців, які побажали залишитися анонімними.

Регулярні зустрічі Ради національної безпеки з європейськими посадовцями з питань національної безпеки стали незапланованими, а Рада також припинила офіційну координацію зусиль між американськими відомствами, в тому числі з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки і Державним департаментом.

Reuters не змогло з'ясувати, чи президент наказав адміністрації припинити всю роботу з моніторингу та протидії російській кампанії, чи відомства все ще працюють над наймом додаткового персоналу, чи вони приймають власні політичні рішення, незалежні від Білого дому.

Деякі посадовці, залучені до робочих груп, заявили, що вони стурбовані тим, що адміністрація Трампа втрачає пріоритетність цього питання, незважаючи на попередження розвідки. Ці зміни слідують за згортанням інших проєктів, спрямованих на Росію, розпочатих адміністрацією Байдена.

Нагадаємо, США призупинили операції та планування кібероперації проти Росії. Цей крок є «серйозним ударом», особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень. Та згодом Пентагон відкинув повідомлення про те, що міністр оборони США Піт Гегсетнаказав припинити кібероперації проти Росії.

До слова, у 2019 році директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США.

У доповіді про глобальні загрози Коутс вказав, що відносини Кремля з Пекіном «ближчі, ніж це було впродовж багатьох десятиліть», і це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі.

А у 2024 році Microsoft поінформувала понад десять державних установ й університетів штату Техас, США, про те, що фінансовані Росією хакери отримали доступ до електронного листування між ними та компанією.

За словами одного зі співрозмовників видання, серед установ, які Microsoft попередила про вразливість до атаки, – Департамент транспорту, Комісія із трудових ресурсів, Департамент автотранспорту, Головне управління земельних ресурсів Техасу, а також Рада із цінних паперів штату.