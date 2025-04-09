На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів

Агентами РФ виявились 24-річна місцева наркозалежна та її співмешканець

Зловмисники мали закласти вибухівку під автівки політиків та підірвати їх

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ. Вони збиралися здійснити теракти, підірвавши вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

Таким чином спецслужби РФ планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, поширивши панічні настрої серед населення.

Правоохоронці затримали російських агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

За даними слідства, однією з виконавців замовлення виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші на наркотики у телеграм-каналах. Там її завербував російський куратор, який згодом дав їй «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Компоненти для виготовлення вибухівки фото: ssu.gov.ua/СБУ

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який возив агентку.

«Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири. У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої», – йдеться в повідомленні.

Листування російської агентки з куратором ФСБ фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для вибухівки та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Фігуранти отримали підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

До слова, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.