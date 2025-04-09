Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів
Агентами РФ виявились 24-річна місцева наркозалежна та її співмешканець
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисники мали закласти вибухівку під автівки політиків та підірвати їх

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ. Вони збиралися здійснити теракти, підірвавши вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
Таким чином спецслужби РФ планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, поширивши панічні настрої серед населення.

Правоохоронці затримали російських агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

За даними слідства, однією з виконавців замовлення виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші на наркотики у телеграм-каналах. Там її завербував російський куратор, який згодом дав їй «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Компоненти для виготовлення вибухівки
Компоненти для виготовлення вибухівки
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який возив агентку.

«Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири. У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої», – йдеться в повідомленні.

Листування російської агентки з куратором ФСБ
Листування російської агентки з куратором ФСБ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для вибухівки та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Фігуранти отримали підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні.  За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

До слова, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.

Читайте також:

Теги: СБУ російські агенти Хмельниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ викрила командування, причетне до обстрілу Палацу Потоцького в Одесі
СБУ викрила командування, причетне до обстрілу Палацу Потоцького в Одесі
5 квiтня, 06:47
Київрада обмежила повноваження голови КМВА, вибух на ринку «Юність». Головне за 3 квітня
Київрада обмежила повноваження голови КМВА, вибух на ринку «Юність». Головне за 3 квітня
3 квiтня, 21:11
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
1 квiтня, 21:10
Корегуванням авіаударів займалася 39-річна місцева безробітна
У Одесі жінка шпигувала для Росії, прикриваючись дитиною
24 березня, 12:46
Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації
У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих
21 березня, 12:23
Тетяні Крупі було оголошено підозру у незаконному збагаченні
Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі вкотре зменшено заставу
21 березня, 10:35
Корчевніков був відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «Спас»
СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову
19 березня, 13:08
Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожого агента і затримали його
Російський агент на Хмельниччині стежив за аеродромами і готував підрив біля ТЦК
12 березня, 11:31
Рідня «щура» Дмитра Козюри – колишній високопосадовець Федеральної служби безпеки РФ
Справа «щура» в СБУ. Чим займався у ФСБ рідний дядько топпосадовця Козюри (секретні документи)
10 березня, 21:36

Кримінал

На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів
На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів
Нацполіція викрила шахраїв, які «кинули» військових на понад сто дронів
Нацполіція викрила шахраїв, які «кинули» військових на понад сто дронів
СБУ оголосила нові підозри Скабєєвій
СБУ оголосила нові підозри Скабєєвій
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
СБУ затримала російську агентку, яка готувала серію терактів на Полтавщині
СБУ затримала російську агентку, яка готувала серію терактів на Полтавщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
93K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
42K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
7457
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
6628
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua