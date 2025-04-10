Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
Російський куратор обіцяв протоієрею УПЦ МП «евакуювати» його родину до Росії з оформленням громадянства
На Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.
Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.
Згодом на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до РФ з оформленням громадянства і допомогою.
Погодившись, колаборант почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.
За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.
Однак правоохоронці завадили планам російського агента. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви.
Усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся б у 2024 році, зокрема після прийняття закону.
До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.
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