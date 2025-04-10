Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви

Клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії

Російський куратор обіцяв протоієрею УПЦ МП «евакуювати» його родину до Росії з оформленням громадянства

На Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.

Посвідчення клірика УПЦ МП фото: ssu.gov.ua/СБУ

Згодом на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до РФ з оформленням громадянства і допомогою.

Погодившись, колаборант почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

Колаборант збирав інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ фото: ssu.gov.ua/СБУ

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Однак правоохоронці завадили планам російського агента. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії фото: ssu.gov.ua/СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви.

Усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся б у 2024 році, зокрема після прийняття закону.

До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.