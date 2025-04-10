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Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
Клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російський куратор обіцяв протоієрею УПЦ МП «евакуювати» його родину до Росії з оформленням громадянства

На Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.

Посвідчення клірика УПЦ МП
Посвідчення клірика УПЦ МП
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Згодом на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину до РФ з оформленням громадянства і допомогою.

Погодившись, колаборант почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

Колаборант збирав інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ
Колаборант збирав інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Однак правоохоронці завадили планам російського агента. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії
клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії
фото: ssu.gov.ua/СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви.

Усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся б у 2024 році, зокрема після прийняття закону.

До слова, Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник – диякон Харківської єпархії Московської церкви, які шпигували у прифронтовому місті.

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Теги: Московська церква в Україні російські агенти Донеччина СБУ

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