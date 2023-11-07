Ошукали громадян ЄС на сотні тисяч євро: українські правоохоронці викрили міжнародне угруповання

Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії

Правоохоронці провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання, яке ошукало громадян ЄС на сотні тисяч євро. Про це повідомляє Національна поліція України.

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«Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.

Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках», – ідеться у повідомленні.

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Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.

Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки.

Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії, зазначили у пресцентрі.

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Слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа».