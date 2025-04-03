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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Прецедент Молчанова. Перша затримка пропагандиста-втікача

glavcom.ua
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У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів
фото: ssu.gov.ua

Після затримання Молчанова у російських пропагандистів почалась істерика

Зловив себе на думці, що операції, які за останні три роки проводить Служба Безпеки значно цікавіші будь-яких голлівудських фільмів про спецслужби та шпигунів. Історія про арешт медведчуківського посіпаки Кіріла Молчанова – ще одна яскрава сторінка.

Нагадаю, СБУ нещодавно повідомляла, що фіксує активізацію проросійської пропаганди і попереджала, що всі агітатори кремля опиняться за ґратами. І затримання Молчанова стало черговим етапом цієї роботи.

Хто такий Молчанов? На жаль, більшості моїх колег він відомий дуже добре. Багато років працював на «русский мир». Спочатку у Києві, а після 22-го року у Москві. Постійний учасник пропагандиських ток-шоу на російському ТБ, зокрема шоу Соловйова.

Очевидно Молчанов був впевнений, що недосяжний для української спецслужби. Однак в результаті міжнародної спецоперації пропагандист повірив, що його запрошено для вручення премії у Німеччину, летіти куди треба було через Варшаву. Звідси Молчанов потрапив не у Берлін, а був депортований у Київ.

Втім важливо підкреслити, що Молчанов був не тільки проросійським пропагандистом, але і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. Він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки нашої держави.

Крім того, по його Telegram-каналу видно, що він прямо закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про українську армію.

Чому важливий «прецедент Молчанова»? Загалом звичайно Молчанов не перший затриманий віп-агітатор «русского міра» – можна згадати прізвища Макса Назарова (Діордіци), іншого політексперта «пулу Медведчука» Корнійчука та багатьох інших.

Але це вперше з початку повномасштабного вторгнення СБУ домоглась затримання в ЄС російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері

Спецоперація, у результаті якої був арештований Молчанов, стала черговим прикладом високого професіоналізму підлеглих Малюка, які ще раз довели, що можуть проводити операції, які увійдуть у підручники спецслужб. Крім того, арешт Молчанова – це додатковий дзвінок для всіх проросійських пропагандистів, які втекли з України і працюють на Кремль.

У багатьох з тих, хто зараз перебуває у країнах ЄС, після затримання Молчанова, почалась істерика. Адже дістали пропагандиста, який втік з України. Це значить, що після Молчанова будуть інші.

Кожен проросійський пропагандист, в якій би країні він не знаходився, рано чи пізно сяде за ґрати. «Прецедент Молчанова» їм ще раз яскраво про це нагадав. Нехай тепер живуть із цим знанням. 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: арешт СБУ війна росія

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