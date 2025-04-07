СБУ затримала російську агентку, яка готувала серію терактів на Полтавщині

Жінка планувала здійснити терористичні акти в одному з населених пунктів Полтавщини

У Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці зазначають, на замовлення російських спецслужб зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом з агенткою.

Правоохоронці знайшли у зловмисниці компоненти вибухівки фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала заробітку в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та закупівлю складових для виготовлення вибухівки.

Російські спецслужби передали гроші своїй агентці на закупівлю складових для виготовлення вибухівки фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів», – пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.