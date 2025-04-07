СБУ затримала російську агентку, яка готувала серію терактів на Полтавщині
Жінка планувала здійснити терористичні акти в одному з населених пунктів Полтавщини
У Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.
Правоохоронці зазначають, на замовлення російських спецслужб зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом з агенткою.
За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала заробітку в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.
Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та закупівлю складових для виготовлення вибухівки.
«Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів», – пише пресслужба СБУ.
Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний із доказами її контактів з російським куратором.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.
Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.
Коментарі — 0