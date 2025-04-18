Убивства людей під хмельницьким СБУ. Журналісти розсекретили вирок (документи)

За версією слідства, Віктор Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках у Хмельницькому, у 2014 році

11 років тому під час мирних акцій у Хмельницькому загинули пенсіонерка і студент. Винних осіб досі не покарано

Колишнього начальника СБУ Хмельниччини полковника Віктора Крайтора і співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая виправдано. Цей вирок став відкритим завдяки журналістам «Главкома». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Убивства під хмельницьким СБУ. Розсекречено сенсаційний вирок».

11 березня 2025 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк визнав не винуватими Крайтора і Тарадая у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень. Йшлося про події 19 лютого 2014 року біля будівлі обласного СБУ, де трагічно загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет. Іще кілька протестувальників отримали вогнепальні поранення.

Спочатку вирок у справі Крайтора-Тарадая було засекречено у судовому реєстрі витяг із судового реєстру

Текст вироку у судовому реєстрі було закрито від публічного доступу.

«Главком» звернувся із запитом до головуючого судді Антонюка з проханням пояснити причину втаємничення важливого рішення для суспільства. І як виявилося, ніхто з учасників справи не ініціював подібної заборони на доступ.

«Враховуючи суспільний інтерес, судом вжиті заходи та наразі узгоджено і вирішено з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» питання можливості відкриття змісту вироку суду у вищевказаній справі в «Єдиному державному реєстрі судових рішень» з врахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про доступ до судових рішень», – відповів на журналістський запит суддя Олег Антонюк.

Хмельницький суддя Олег Антонюк посприяв у тому, щоб вирок у резонансній справі став доступним у судовому реєстрі для загалу

Саме після втручання «Главкома» 14 квітня повний текст вироку став доступним. Як випливає з вироку, слідство неналежним чином та упереджено провело досудове розслідування; допустило ряд істотних порушень вимог Кримінального кодексу, а також Кримінального процесуального кодексу, «які тягнуть за собою визнання доказів не допустимими». Крім цього, орган досудового розслідування втратив важливі докази.

14 квітня повний текст вироку став доступним для всіх витяг із судового реєстру

Суддя Олег Антонюк констатував: без відповіді залишилося питання, хто здійснив чергу пострілів, якими було вбито Людмилу Шеремет та поранено кількох мітингувальників.

Крім цього, під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловіків виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

Розсекречений вирок у справі про вбивства мітингувальників під СБУ Хмельниччини

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У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці.

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом з іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.

Пізно ввечері 19 лютого 2014 року коло стін СБУ Хмельниччини було вбито ще одну людину, 21-річного студента Дмитра Пагора. Цей епізод відсутній у справі Крайтора-Тарадая.

Нагадаємо, що сторона обвинувачення вимагала для Крайтора сім років позбавлення волі, для Тарадая – шість, а також заборону обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях протягом трьох років.