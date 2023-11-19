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Правоохоронці викрила бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці викрила бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню
Наразі тривають першочергові слідчі дії
фото: НАБУ/Telegram

Підприємець хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України викрили бізнесмена, який намагався дати хабара командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Про це інформує пресслужба НАБУ.

Як стало відомо, кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

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«Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ «Одеса», який у подальшому сприяв викриттю злочину», – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше у Чернівцях голова військово-лікарської комісії (ВЛК) вимагав у пораненого на війні військового хабар за встановлення групи інвалідності. 

Нагадаємо, на корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині. Також правоохоронці взялися за очільника військкомату та керівницю ВЛК у Харкові.

Читайте також: Як оскаржити рішення ВЛК, якщо мобілізують непридатного? Роз’яснення
Теги: прокуратура хабар Одеса

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